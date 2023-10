Retomada licitação para construção do Hospital do Recanto das Emas (HRE)

Após ajustes solicitados pelo TCDF, Novacap anuncia os detalhes e projeções para o aguardado hospital na cidade

A Novacap anunciou a retomada da licitação para a construção do Hospital do Recanto das Emas (HRE). O processo será reiniciado no dia 13 de dezembro de 2023, às 9h, na sede da companhia.

O principal objetivo deste procedimento é selecionar uma empresa ou consórcio responsável por atividades relacionadas à construção, desde a elaboração de projetos até a entrega final do hospital, totalmente equipado e em condições de funcionamento.

“O processo do TCDF chegou à Novacap e já estamos trabalhando nas adequações e nas complementações. É um total de sete ações, tanto na documentação técnica quanto no edital e minuta de contrato. Nosso compromisso é garantir transparência e eficiência em todo o processo”, declara o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Um aspecto que se destaca nesse processo de licitação é o regime de contratação integrada. Essa modalidade permite que a obra, o projeto e a instalação de equipamentos sejam contratados unificadamente, garantindo que o hospital esteja completamente operacional ao término do contrato. Esse regime proporciona uma maior celeridade, visto que o projeto é especificado detalhadamente no contrato. É ideal para obras complexas, permitindo inovações e flexibilidades na metodologia construtiva.

A Novacap, que já elaborou o anteprojeto com base nas necessidades apresentadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), será responsável pela licitação, contratação e supervisão da obra até sua entrega à SES-DF. O Hospital do Recanto das Emas terá uma área de construção de 16.742,49 m² e contará com 100 leitos – 60 para adultos, 30 pediátricos e 10 UTIs. O foco assistencial será em clínica adulta e pediátrica. O investimento previsto é de R$ 144.240.624,10.

Hospital Clínico Ortopédico (HCO)

Em paralelo ao projeto do HRE, a Novacap também tem planos para o Hospital Clínico Ortopédico (HCO). Este hospital terá uma área de construção estimada em 23.471,13 m² e disponibilizará 160 leitos – sendo 90 ortopédicos, 50 clínicos para adultos e 20 UTIs. O perfil assistencial abrangerá clínica adulta e ortopedia. O orçamento é de R$ 186.825.861,11.

Com informações da Agência Brasília