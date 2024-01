Veículo pega fogo próximo ao Balão do Colorado

O CBMDF rapidamente extinguiu as chamas, e não houve necessidade de atendimento ao motorista, que não apresentou ferimentos

Por volta das 10h40 desta quinta-feira (18), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio veícular próximo ao Balão do Colorado, na DF-150, região de Sobradinho-DF.

No local, uma van de cor branca estava em chamas entre o acostamento e a faixa de rolamento da rodovia. O veículo era ocupado apenas pelo motorista, um homem de 28 anos, que ao perceber a fumaça saindo do cofre do motor, solicitou o apoio dos bombeiros por meio do telefone 193.

O CBMDF rapidamente extinguiu as chamas, e não houve necessidade de atendimento ao motorista, que não apresentou ferimentos.

A dinâmica do acidente não foi infomada, e o local ficou sob cuidados da Polícia Militar (PMDF), que acionou a perícia.