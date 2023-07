Veículo pega fogo no Gama

Por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira (13), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência em frente ao cemitério do Gama. Foram utilizadas duas viaturas e oito militares. No local, a equipe encontrou um Chevrolet Corsa em chamas, e rapidamente o combate foi iniciado e o incêndio controlado. Com o fogo apagado, os bombeiros realizaram a busca no interior do veículo, e constataram não haver vítimas no local. O responsável pelo veículo também não foi encontrado, e a cena ficou aos cuidados do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).