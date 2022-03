Veículo pega fogo em Ceilândia e ação rápida impede destruição de residência

Segundo o relato do senhor M.P.M, de 20 anos, o incêndio teve início quando ele retirava gasolina do tanque do veículo para fazer manutenção

Um Fiat Pálio pegou fogo na garagem de uma residência em Ceilândia na tarde desta segunda-feira (21). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e atendeu a ocorrência às 14h02min. Foram utilizadas três viaturas e quinze militares na operação. Leia também Neoenergia divulga programação de atendimento a populares na semana

A residência fica situada na QNR 03 de Ceilândia. A equipe de socorro fez uma intervenção rápida, resultando no confinamento do incêndio que já se alastrava para sala e um dos quartos da casa. Além disso, um Coelho de estimação foi salvo pela equipe. Segundo o relato do senhor M.P.M, de 20 anos, o incêndio teve início quando ele retirava gasolina do tanque do veículo para fazer manutenção. A perícia foi acionada para identificar o fator causador do incêndio. O local da emergência ficou aos cuidados do proprietário.