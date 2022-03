Neoenergia divulga programação de atendimento a populares na semana

Atualmente 11 Administrações Regionais têm posto com serviços técnicos e comerciais da distribuidora. Agências Móveis estarão em Sobradinho e em Ceilândia

Durante o mês de março, a Neoenergia Brasília colocou um posto de atendimento dentro de 11 Regiões Administrativas (RA’s) para se aproximar da população. A medida oferece todos os serviços técnicos e comerciais da concessionária de energia elétrica, como parcelamento de débitos, solicitação de danos elétricos, troca de titularidade, ligação nova, entre outros.

Os postos de atendimento se unem as agências móveis, serviço que já atende a população desde o começo do ano. Nesta semana, de 22 a 25 de março, das 9h às 17h, o serviço estará em Sobradinho, no Condomínio Solar de Atenas, e em Ceilândia, na Avenida Hélio Prates. É importante reforçar que, excepcionalmente nessa semana, as unidades móveis começarão seus atendimentos a partir de terça-feira (22).

Além do atendimento itinerante, a distribuidora oferece também outros seis pontos fixos de atendimento presencial, no Paranoá, em Planaltina, em São Sebastião, em Taguatinga, em Samambaia e no Lago Sul. Nesses locais também não há a necessidade de agendamento. Outra possibilidade são os sete postos do Na Hora. Nesses locais, o atendimento é feito com hora marcada.

Os clientes continuam contando com os canais digitais de relacionamento da empresa por meio do 116. Confira abaixo os endereços e horários de atendimento onde estarão as agências móveis e os postos de atendimento da Neoenergia Brasília nas Administrações Regionais:

• Segunda-feira: um profissional da Neoenergia Brasília fica nas administrações regionais de Taguatinga, do Plano Piloto e de Santa Maria, sempre das 9h às 17h.

• Terça-feira: no mesmo horário, o atendimento é feito em Taguatinga, em Ceilândia e em Sobradinho I. Neste dia, a distribuidora oferece também um posto dentro da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), das 9h às 17h.

• Quarta-feira: o atendimento acontece dentro das administrações regionais de Taguatinga, do Riacho Fundo I e de Sobradinho II, das 9h às 17h.

• Quinta-feira: a distribuidora está na Cidade Estrutural e em Taguatinga, das 9h às 17h, e em Arniqueira, das 8h às 13h.

• ​Sexta-feira: o suporte fica no Jardim Botânico, em Brazlândia e em Taguatinga, das 9h às 17h, e em Arniqueira, novamente das 8h às 13h.

Agências Móveis – Semana de 22/03 a 25/03:

• Agência Móvel 1: Setor Habitacional Grande Colorado, Condomínio Solar de Atenas, conjunto M, edifício Brito, em Sobradinho, de terça-feira à sexta-feira, das 9h às 17h. Excepcionalmente nessa semana, as unidades móveis começarão seus atendimentos a partir de terça -feria;

• Agência Móvel 2: CNM 1, Avenida Hélio Prates (ao lado do PCS da PMDF), em Ceilândia Centro, de terça-feira à sexta-feira, das 9h às 17h. Excepcionalmente nessa semana, as unidades móveis começarão seus atendimentos a partir de terça-feira.