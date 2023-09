Veículo pega fogo após colisão em Águas lindas

No total três pessoas precisaram ser encaminhadas para o hospital

Na noite desse domingo (10), dois carros se envolve em acidente e um deles pega fogo após bater em poste. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que o acidente ocorreu no KM 13 Goiás, sentido Águas Lindas (GO).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria sido provocado por excesso de velocidade. Um dos motoristas bateu no poste de alta tensão provocando o incêndio.

Mesmo com o grande impacto entre os carros, não causou congestionamento no trânsito que está fluindo normalmente nos dois sentidos da via.