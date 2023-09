PMDF prende o maior receptador de celulares roubados e recupera dispositivos

Ao todo foram recuperados 201 celulares iPhone, 28 celulares Samsung, 21 celulares Xiaomi, 25 notebooks, 10 tablets, um MacBook, entre outros aparelhos

Na tarde do último sábado (9), os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2° Batalhão (GTOp 22), prenderam um homem e apreenderam um adolescente após um assalto próximo a um shopping em Taguatinga.

Durante a operação, mais de 300 dispositivos, incluindo celulares com restrição, tablets, notebooks e outros equipamentos, foram recuperados.

A equipe de policiais recebeu a denúncia de um roubo e conseguiram apreender um jovem que portava o celular e a bolsa da vítima, na QNH 39 em Taguatinga Norte.

Vídeo: Divulgação/PMDF

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde forneceu algumas informações com o nome e o endereço do comprador de outro dispositivo que havia sido roubado.

A equipe se dirigiu ao local indicado e descobriu um dos principais receptadores do Distrito Federal. O suspeito, que já possuía registro por receptação, tentou subornar a equipe com a oferta de R$ 2.000,00 para evitar sua prisão.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma grande quantidade de itens adquiridos de maneira ilegal, incluindo 201 celulares iPhone, 28 celulares Samsung, 21 celulares Xiaomi, 25 notebooks, 10 tablets, um MacBook, oito celulares sem marca aparente, um celular Asus, cinco celulares LG, seis HDs externos, um iPad, três relógios digitais, três câmeras fotográficas e diversas peças, além de celulares parcialmente desmontados.

O homem foi levado à 12ª Delegacia, onde foi autuado por receptação e corrupção ativa.