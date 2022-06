Veículo de passeio tomba no início da L2 Norte

Além do condutor, uma mulher também estava no veículo, mas ambos saíram ilesos, sem precisar de transporte ao hospital

Na tarde deste domingo (12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para atender a ocorrência de tombamento de um veículo de passeio no início da via L2 Norte, acesso ao Setor de Clubes Norte.

O motorista, um jovem de 18 anos, perdeu o controle da direção e tombou o carro, que parou lateralmente em uma das faixas de rolamento da via. Além do condutor, uma mulher também estava no veículo, mas ambos saíram ilesos, sem precisar de transporte ao hospital.

As faixas de rolamento foram interditadas durante o atendimento, até a retirada do veículo da via. O veículo ficou aos cuidados do proprietário.

Com informações do CBMDF