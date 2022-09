Veículo de passeio bate em poste e deixa um ferido, na BR 060 sentido Terminal Rodoviário de Samambaia

O motorista do carro foi socorrido e avaliado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 15h

Nesta sexta-feira (30), um Fiat pálio, de cor verde, saiu da rodovia e colidiu com um poste de iluminação pública, situado no canteiro às margens da BR 060. O senhor A.J.S, 65 anos, perdeu o controle da direção nas proximidades do posto Ipiranga, no sentido Terminal Rodoviário de Samambaia.

O motorista do carro foi socorrido e avaliado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 15h. A equipe constatou que o homem não se feriu.

A senhora L.L.C.S. de 54 anos também estava no veículo. Ela foi atendida e transportada com apoio do SAMU ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Até o fechamento da matéria, a redação do Jornal de Brasília não recebeu informações sobre o estado de saúde da vítima.

Durante o atendimento do CBMDF, a rodovia não precisou ser interditada. A empresa de energia foi acionada, tendo em vista que um poste da rede elétrica foi danificado. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.