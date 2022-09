Arapoanga pode virar região administrativa e ganhar rodoviária e restaurante comunitário

Ibaneis Rocha disse que projetos estão adiantados para a criação da 34ª cidade do DF e já projeta obras

Em visita a Planaltina na manhã desta sexta-feira (30), o governador Ibaneis Rocha (MDB), disse que pretende transformar o Arapoanga na 34ª região administrativa do Distrito Federal e construir no local uma rodoviária e um restaurante comunitário.

“Ao longo deste mandato acompanhamos esse pedido da população, temos 80 mil habitantes nessa região e se faz necessário que tenhamos aqui um administrador cuidando da cidade e dos pedidos das pessoas. Nós já fizemos muito, cobrimos quatro quadras, fizemos escola, UBSs e UPA que atendem essa população, mas aqui precisa de um restaurante comunitário e o terminal rodoviário. É uma região que precisa muito da atenção do governo e precisa do olhar do poder público para se desenvolver mais”, destacou Ibaneis Rocha.

Ibaneis percorreu o Arapoanga em um trio elétrico e conversou com a comunidade. Antes, ele caminhou nas feiras de Planaltina e conversou com a população e lembrou de outras obras, como a construção do Centro Educacional Águas do Cerrado (Cedac) e do Centro de Educação Infantil Pipiripau, ambos no antigo albergue; a construção de uma nova entrada na cidade, no Jardim Roriz, a instalação de mais de 3,8 mil lâmpadas de LED e a pavimentação e drenagem do Núcleo Rural Córrego do Arrozal.