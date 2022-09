Polícia Identifica homem que praticou fake news contra Ibaneis

A polícia já identificou o homem que faz as acusações: é Luis Fernando Alves da Silva, 32 anos

Faltando dois dias para as eleições, que acontecem neste domingo, o governador Ibaneis Rocha (MDB), candidato à reeleição, voltou a sofrer ataque grosseiros por meio de fake news disseminada por seus adversários.

O ataque aconteceu por meio de um vídeo em que um homem não identificado faz acusações sem provas, tentando manchar a honra de Ibaneis. A campanha do governador denunciou o ataque ao Ministério Público Eleitoral, à Policia Federal e à Polícia Civil do DF, que já estão investigando quem patrocinou e quem vem bancando a veiculação do vídeo nas redes sociais e já há provas de que houve impulsionamento criminoso.

Ficha criminal

A polícia já identificou o homem que faz as acusações: é Luis Fernando Alves da Silva, 32 anos. Conhecido das autoridades, ele responde a inquérito policial por estelionato e associação criminosa. Nas eleições municipais de 2016, Silva se candidatou a vereador em Planaltina de Goiás, mas não foi eleito. Em 2018, a Policia Civil abriu inquérito contra Silva por corrupção passiva.

Em depoimento, ele disse que se envolveu numa briga política com um adversário em Planaltina de Goiás. Com medo de ser morto, disse ter pedido proteção à coordenação da campanha de Eliana Pedrosa, então candidata ao GDF, que teria concordado em ajudá-lo.

Agora, ele reaparece fazendo acusações contra Ibaneis. Silva tem contas em redes sociais. No Instagram, ele segue diversos políticos brasilienses e se identifica como Fernando Leão. A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania) é a única que o segue de volta na plataforma.

Na campanha de 2018, Ibaneis também foi vítima de fake news com o mesmo tipo de acusação – sem provas e sem fundamento, conforme concluiu a polícia. Na ocasião, o responsável pela distribuição das notícias falsas e por ter abrigado ilegalmente um menor de idade, coronel da Polícia Militar, foi identificado e está respondendo a processo criminal.

Campanha de Ibaneis aponta jogo sujo

O governador Ibaneis Rocha não quis comentar o episódio. Em nota, a coordenação da campanha de Ibaneis apontou que esse ataque “é mais uma manobra esdrúxula e desesperada de tentar minar o trabalho sério que se vê nas ruas do DF e uma campanha propositiva”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Considera ainda que é próprio do regime democrático gostar ou não de determinado candidato. “Mas manchar a honra ou tentar confundir a cabeça dos eleitores com ações de baixo nível é repugnante””, ressalta a nota.

Por fim, a coordenação da campanha de Ibaneis faz um alerta aos adversários inescrupulosos: “Vamos continuar trabalhando todos os dias pela população do DF. O ódio e o jogo sujo não vão tirar a coragem, a força e a serenidade de Ibaneis para continuar a governar o DF”.