Veículo capota e cai na grade do Metrô em Águas Claras

Na manhã desta quarta-feira (29), um carro capotou e foi parar na grade que protege a linha do Metrô em Águas Claras (DF).

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, o local do acidente está sob os cuidados do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-DF).

Testemunhas relataram que o incidente ocorreu quando uma pessoa estava estacionando o carro próximo ao colégio Olimpo. Uma segunda motorista colidiu com o veículo estacionado, resultando no capotamento e na queda do carro em um barranco, onde ficou preso na grade que protege o trilho do metrô.

Conforme informações do CBMDF, a motorista que capotou o carro estava sozinha no veículo no momento do acidente.