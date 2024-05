PCDF realiza operação contra tráfico de drogas por meio de plataformas digitais

A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou nesta terça-feira (28) a Operação Kill Switch, visando o tráfico de drogas por meio de plataformas digitais. Como resultado, um site da Dark Web dedicado à venda de entorpecentes foi retirado do ar.

A ação foi conduzida em colaboração com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil do Mato Grosso (PCMT). Segundo a PCDF, a remoção do site não apenas interrompeu as atividades ilícitas, mas também serviu como medida preventiva contra a expansão dessa rede criminosa.

A investigação focou na desarticulação de um sofisticado esquema de venda de drogas operado a partir da Dark Web. O principal investigado, um profissional da área de Tecnologia da Informação, desenvolveu e administrou uma plataforma exclusiva para o comércio ilegal de entorpecentes. A hospedagem do site na Dark Web visava dificultar a identificação pelos órgãos de segurança, aproveitando o anonimato proporcionado pela rede Tor.

Com técnicas investigativas avançadas, a equipe da DRCC e a Seção de Perícia de Informática do Instituto de Criminalística da PCDF conseguiram romper as camadas de anonimato da Dark Web. Isso permitiu a identificação e qualificação do traficante responsável pela operação da plataforma ilegal.

Foram cumpridos em Cuiabá (MT) dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. As evidências colhidas indicam o envolvimento de outras pessoas no esquema, sugerindo que as investigações continuarão para a completa desarticulação do grupo criminoso.