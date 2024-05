Homem morre após colisão entre motocicleta e caminhão na BR 251

Na noite de terça-feira (28), um grave acidente na BR 251, na região de São Sebastião, resultou na morte de um motociclista.

O acidente ocorreu próximo à cooperativa de laticínios, antes do balão de acesso à DF 140. No local, as equipes de socorro encontraram uma colisão frontal entre uma motocicleta Honda CB300F cinza e um caminhão VW 24.280 branco.

O condutor do caminhão, senhor W. M. R. A., de 27 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu no local do acidente. No entanto, o motociclista, um homem adulto não identificado, foi encontrado ao solo com múltiplas fraturas expostas nos braços e pernas, além de um trauma grave no rosto. Infelizmente, ele estava sem sinais vitais e teve seu óbito declarado no local pelas equipes de resgate.