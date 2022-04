Vídeo: PM faz comentário sexista sobre mulheres indígenas durante manifestação no DF

A manifestação onde o PM atuou é fruto da 18ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL), onde seis mil indígenas, de 172 povos, estão acampados

Um policial integrante da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), ainda não identificado, foi flagrado, neste sábado (09), disparando uma fala sexista contra mulheres indígenas durante uma manifestação realizada no DF.

Foto: Reprodução

Um vídeo registrou o momento e, nas imagens, é possível escutar o homem conversando com outro policial e dizendo que as “‘indiazinhas’ e os peitinhos para o lado de fora” provocam. A fala é, ainda, racista. Chamar povos indígenas de ‘indiazinhas’ remete à palavra criada por colonizadores portugueses, quando acreditaram ter chegado às Índias. A fala é considerada pejorativa atualmente. Veja o vídeo:

Vídeo: Reprodução/Twitter

A manifestação onde o PM atuou é fruto da 18ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL), onde seis mil indígenas, de 172 povos, estão acampados a cerca de 4km do Palácio do Planalto, desde segunda-feira (04). O agrupamento deve permanecer até esta quinta-feira (14). Este ano, o tema é “Retomando o Brasil: Demarcar Territórios e Aldear a Política”.

O movimento luta contra a ‘agenda anti-indígena’, composta por projetos de lei que autorizam a exploração de terras, o uso de agrotóxicos, o licenciamento ambiental e o julgamento do Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal (STF). A data do acampamento culminou no período onde PL 191/202, que autoriza a mineração em terras indígenas, será votado pelo Congresso Nacional.

O ato de sábado, quando o comentário foi feito, se tratava de uma junção do ATL com uma manifestação popular contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). Além da fala, os manifestantes do local afirmaram, através das redes sociais, que a PM impôs mais uma ‘barreira’ ao ato, revistando ‘todos’ os presentes.

Vídeo: Reprodução/Twitter

O acampamento é considerado o maior da categoria no país e, nas gravações de quem estava por lá, é possível ouvir os gritos e reivindicações. ‘Viemos aqui para dizer não à PL 191!’, inicia. ‘Chega de violência nas nossas comunidades, nos nossos territórios’, continua. ‘É hora de dizer, fora Bolsonaro! Demarcação não! Fora genocida!’, finaliza.

No Twitter, internautas expressaram sua opinião sobre o assunto. “Parece bem pacífico… Estão procurando cabelo em ovo”, disse Alex Paz, sobre a revista. “E o cidadão de bem deve ter uma desculpa, como sempre”, disse Abrahão sobre a fala do PM.

Procurada pelo Jornal de Brasília, a PMDF ainda não se manifestou sobre a situação. O espaço está aberto através do [email protected]