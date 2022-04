Incêndio dura 10 minutos e é contido na W3 Norte

A causa do incêndio não foi descoberta e analisada pela perícia e a cena ficou aos cuidados da PMDF

Um incêndio na cozinha de um apartamento da SQN 708, avenida W3 Norte, foi contido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), neste domingo (10). O local ficava dentro de um Bloco Habitacional, no subsolo, junto a outros três apartamentos.

A fumaça foi notada enquanto saía pelo fosso de ventilação do edifício. Iniciado o combate a chamas, o fogo ainda perdurou por cerca de 10 minutos, segundo o CBMDF. Um cachorro estava preso no local e foi resgatado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que chegou à cena primeiro.

Felizmente, o incêndio ficou contido apenas na área da cozinha e não se alastrou para os outros apartamentos. Após controlar as chamas, o procedimento de rescaldo (averiguação e neutralização de possíveis novos focos de incêndio), foi feito. Não houve vítimas decorrentes do incêndio.

A causa do incêndio não foi descoberta e analisada pela perícia. A cena ficou aos cuidados da PMDF. Veja: