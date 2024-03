Veículo capota após motorista perder o controle no balão do Aeroporto de Brasília

Na entrada do Aeroporto de Brasília, um condutor perdeu o controle de seu veículo e acabou capotando na pista. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 21h05 da última segunda-feira (25), com o deslocamento de duas viaturas.

Ao chegar ao local, a equipe de resgate constatou que se tratava do capotamento de um VW UP Take vermelho, dirigido pelo motorista de 28 anos, que perdeu o controle do veículo ao fazer a curva de acesso à rotatória do aeroporto de Brasília. O carro desgovernado subiu na calçada, derrubou os obstáculos de proteção, colidiu com um poste de iluminação pública e parou tombado em uma das faixas da via.

O condutor, que estava sozinho no momento do acidente, foi prontamente atendido e avaliado pela equipe de socorristas. Felizmente, não apresentava ferimentos graves, mas foi aconselhado a se dirigir a uma unidade hospitalar para uma avaliação mais detalhada de sua condição de saúde. No entanto, ele recusou o transporte oferecido.