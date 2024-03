Agências do trabalhador têm 219 oportunidades nesta terça (26)

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta terça-feira (26), 219 vagas de emprego. Os interessados em se candidatar às oportunidades devem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou em uma das 14 agências do trabalhador que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A melhor remuneração do dia é de R$ 2,2 mil, sendo cinco vagas para bombeiro hidráulico com experiência, no Recanto das Emas, e uma para marceneiro com ensino fundamental completo, no Paranoá. Também entre os salários mais altos estão as cinco oportunidades para padeiro em Samambaia Sul, com remuneração de R$ 2.079,18. Para concorrer a uma das vagas basta ter o ensino fundamental completo.

Já entre as oportunidades com mais vagas estão repositor em supermercados (20), vendedor interno (20) e lavador de carros (20). Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 1.515.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail [email protected]. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet).

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília