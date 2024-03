Iniciativa da Caesb quer envolver produtores rurais na preservação do Rio Descoberto

Os produtores rurais de Brazlândia, no DF, e Águas Lindas, em Goiás, vão fazer parte do Projeto Produtor de Água no Descoberto. O Projeto foi lançado no Dia Mundial da Água, pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), com o intuito de que os agricultores inseridos na Bacia hidrográfica do Alto Rio Descoberto sejam pagos ao adotarem práticas para a preservação, conservação e restauração do solo e da água da Bacia.

Segundo a Caesb, o objetivo da iniciativa do Produtor de Água é tornar a bacia do Alto Descoberto uma referência na produção sustentável de água e de alimentos para garantir a segurança hídrica e a manutenção da vocação rural da região. Tudo isso por meio de práticas de conservação de solo e água, proteção e restauração da vegetação nativa. Para tal projeto, o orçamento previsto pode chegar a R$10 milhões, que deverão ser investidos nos próximos cinco anos.

Para o presidente da Caesb, Luís Antônio Reis, os produtores rurais são parte fundamental da preservação do Descoberto. “Esperamos que 250 produtores façam a adesão ao Projeto neste primeiro momento, onde a Caesb irá pagar 170 reais por hectare. Uma propriedade de 15 hectares, por exemplo, receberá cinco mil reais por ano, durante cinco anos”, comentou.

De acordo com a Caesb, os produtores rurais interessados em aderir ao Projeto Produtor de Água no Descoberto devem verificar junto ao escritório da Emater-DF em Brazlândia, no número (61) 3311-9313, da Emater-GO (62) 98152-1596 ou a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, com o número (61) 3618-4007, caso a propriedade rural esteja inserida nas áreas priorizadas.

O edital de Chamamento Público, publicado no site da Caesb, apresenta os critérios para a adesão, investidos nos próximos cinco anos. “Inicialmente o edital é dedicado aos produtores rurais de Brazlândia e de Águas Lindas, Goiás, que queiram preservar o maior manancial do Distrito Federal, responsável por abastecer 60% da população. A ideia é permitir que esses agricultores adequem suas propriedades ambientalmente e que possamos fortalecer a relação entre os diversos usuários da bacia”, explica o presidente da Caesb.

Segundo o presidente da Empresa de Assistencia Tecnica e Extensao Rural do DF (Emater DF), Cleison Duval, um dos órgãos parceiros do Projeto, 2.500 propriedades rurais, dentro da área de abrangência estabelecida, estão aptas a fazerem a adesão. “Após o projeto do agricultor ser aprovado pela Emater, ele deve ser entregue à Caesb para que um contrato seja assinado”. Para ele, o marco do projeto em comemoração ao mês que se comemora o Dia Mundial da Água, é super importante.

Participaram da assinatura do projeto, no dia 22 de março, no Núcleo Rural Alexandre Gusmão, 27 instituições parceiras, como a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa), Caesb, Saneago, Emater-DF, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF (Seagri–DF), órgãos ambientais do DF e de Goiás, e representantes da sociedade civil. incluindo organizações civis de interesse público e associações de produtores locais. Além de autoridades,funcionários da Caesb, e produtores rurais interessados em participar da ação. A iniciativa conta com o apoio dos municípios de Padre Bernardo (GO) e Águas Lindas (GO), dentre outros, totalizando 27 instituições.

Outras ações do Projeto Produtor de Água no Descoberto estão em curso, como o revestimento do Canal do Rodeador, em execução pela Seagri-DF e ABHA Gestão de Água com recursos SUDECO e CBH Paranaíba. Ta,bem está sendo feita uma implantação de unidades demonstrativas de irrigação, uma parceria entre EMATER-DF e ANA. A construção de unidades autônomas de tratamento de esgoto doméstico também está em andamento, projeto executado em parceria pela Caesb e EMATER-DF e o projeto “Comunidades Agroflorestais” para segurança hídrica e geração de renda, executado pelo Centro Internacional da Água e Transdisciplinaridade (Cirat) com recursos da Fundação Banco Brasil.