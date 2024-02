Varjão recebe Dia D de combate à dengue neste sábado (24)

Entre os serviços ofertados estão testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis, atendimentos em casos de dengue e vacinação

Neste sábado (24) é a vez do Varjão receber o Dia D de combate à dengue. A 7ª edição começa às 9h, na Quadra 2, Conjunto E, Lote 2 da região administrativa. No evento, equipes da Secretaria da Saúde (SES-DF) levam ações de vigilância sanitária e de assistência à população. A iniciativa faz parte do programa GDF Mais Perto do Cidadão, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF).

No local, até as 12h, profissionais de saúde, do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e da Defesa Civil do DF realizarão ações de combate ao Aedes aegypti, com vistorias domiciliares, veiculação de carros do fumacê e monitoramento com três drones nas regiões de difícil acesso. Pacientes com suspeita de dengue terão espaço dedicado para hidratação intravenosa e orientações médicas.

A equipe presente será composta por 30 agentes de vigilância ambiental em saúde (Avas), 300 bombeiros, sete enfermeiros, dois odontólogos, quatros técnicos em enfermagem, dois técnicos administrativos, cinco agentes comunitários de saúde (ACSs), assistente social, médico, nutricionista e psicólogo. Haverá ainda o suporte de seis viaturas da Vigilância Ambiental e de seis ônibus e três carros pequenos do CBMDF.

De acordo com a secretária da pasta, Lucilene Florêncio, o Dia D de combate à dengue é mais um dos esforços do órgão contra a epidemia, que já realizou medidas como a ampliação do acesso por meio das tendas de hidratação e pela extensão do horário de funcionamento de diversas unidades básicas de saúde (UBSs). “A dengue é uma doença infecciosa que não termina na prescrição de um antibiótico ou um antiviral. Estamos em um momento que precisamos da ação de todas as secretarias unidas para recolher resíduos sólidos, entrar nas casas”, afirma.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) atuarão em conjunto, oferecendo caminhões basculantes e pás mecânicas na remoção de lixo, entulho e resíduos descartados irregularmente.

Atendimento e atividades

No âmbito assistencial, a SES-DF também terá um ponto de vacinação disponível para que os moradores atualizem as cadernetas, com todos os imunizantes do calendário de rotina, exceto dengue e BCG. Serão disponibilizados testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como sífilis, hepatites e vírus da imunodeficiência humana (HIV), com a oferta de orientações e de preservativos.

Além disso, o evento contará com informações sobre saúde bucal, incluindo atendimento e distribuição de kits odontológicos, atendimento psicológico, assistência social e serviços de beleza. Para animar a população, o dia será preenchido por atividades artísticas e de lazer.

O GDF Mais Perto do Cidadão iniciou a programação em fevereiro de 2023 e já conta com mais de 150 mil atendimentos à população em cerca de 12 meses. Esta será a 21ª edição e a quarta realizada neste ano.

Dia D de combate à dengue

Local: Quadra 2, Conjunto E, Lote 2 – Varjão

Horário: 9h às 12h.

*Com informações da SES-DF

Fonte: Agência Brasília