Iluminação do Parque da Cidade Sarah Kubitschek passa por modernização

O Parque da Cidade Sarah Kubitschek, um dos principais espaços de lazer e atividades físicas do Distrito Federal, passa por importante processo de modernização em sua iluminação. Desde a década de 1970, lâmpadas convencionais amarelas e fiação elétrica iluminavam o local. Recentemente, foram instaladas lâmpadas LED no circuito de veículos, nos estacionamentos 11, 12 e 13, além dos percursos internos de 2 km e 4 km.

Essa modernização visa proporcionar uma iluminação mais eficaz e sustentável, além de melhorar a experiência dos frequentadores durante atividades de lazer e prática de exercícios físicos no parque, proporcionando um ambiente mais seguro e saudável.

“Estamos trabalhando para substituir a iluminação de todo o parque. Essa ação foi iniciada com o reforço no Ana Lídia, e agora evoluímos para esses trechos, o que vai resultar em mais segurança aos frequentadores, que é uma de nossas prioridades”, explica o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Além disso, a modernização da iluminação também traz benefícios ambientais, reduzindo o consumo de energia e contribuindo para a preservação do meio ambiente. “Estamos comprometidos em oferecer um ambiente cada vez mais sustentável no Parque da Cidade. A transição para lâmpadas LED é um passo importante nesse sentido. Essa é uma grande vitória do governo”, acrescenta o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno.

Com a conclusão dessas novas instalações, os frequentadores do Parque da Cidade agora podem desfrutar de ambientes mais iluminados e seguros, que proporcionam experiências positivas para quem busca lazer, esportes ou momentos de relaxamento durante o período noturno. A próxima etapa do processo de modernização incluirá os demais estacionamentos e os percursos de 6 km e 10 km.

A atualização da iluminação no Parque da Cidade e no parque Ana Lídia é uma das melhorias realizadas no espaço ao longo do último ano. As ações incluem a limpeza do lago, reforma do Castelinho, reforço na segurança com o apoio da PMDF e reformas dos banheiros, construção de rampas de acessibilidade nos estacionamentos.

Fonte: Agência Brasília