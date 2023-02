“Vamos ajudar a reabrir o Teatro Nacional”, diz Lula

A previsão é de que toda a obra, que vai começar pela Sala Martins Pena, custe em torno de R$ 250 milhões, e contará com recursos do BRB

Na quarta-feira (8), o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Bartolomeu Rodrigues, encontrou com o presidente Lula e pediu ajuda do governo federal para concluir a tão esperada reforma do Teatro Nacional, que está fechado desde janeiro de 2014.

Em janeiro deste ano, foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF) o resultado final do certame que definiu a empresa Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda como a responsável pela reforma.

Na época, Bartolomeu Rodrigues afirmou que a obra era a principal prioridade da gestão para este novo mandato, e a expectativa era de que até o final de janeiro o Teatro Nacional já estivesse com a placa de “estamos em obras”, mas não foi o que aconteceu.

Ao encontrar com o presidente Lula, o secretário de Cultura do DF fez uma abordagem direta e, segundo publicação do mesmo, ouviu exatamente o que esperava: “Vamos ajudar a reabrir o Teatro Nacional. Não vamos perder tempo e estabelecer logo um trabalho conjunto. O Teatro precisa voltar”.

A previsão é de que toda a obra, que vai começar pela Sala Martins Pena, custe em torno de R$ 250 milhões, e contará com recursos do BRB.