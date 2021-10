O motivo é uma obra de modernização onde haverá substituição de equipamentos

A Neoenergia Distribuição Brasília informa que vai faltar luz no Lago Sul na Asa Sul e em Brazlândia neste domingo (3). O motivo é uma obra de modernização onde haverá substituição de equipamentos.

Na Asa Sul, das 8h30 às 16h30, o desligamento afetará a CLS 105 e SQS 105. E das 9h às 13h, será no Bloco 2 do SCTS.

No Lago Sul também haverá intervenções na rede elétrica que provocarão interrupção no fornecimento de energia. Das 9h às 12h30 será nos blocos H e I da QI 13 e, das 13h às 15h30, nos blocos C ao E da QI 9 e no Bloco M da QI 9/11.

Por fim, os núcleos rurais Curralinho e Rodeador (fazendas Barreiro, Almécegas e Milano), em Brazlândia, também ficarão sem energia, das 9h às 14h30, para manutenção preventiva com troca de componentes da rede elétrica.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.