Vagas abertas em cursos para mulheres no Recanto das Emas e Núcleo Bandeirante

São mais de 400 vagas em cada cidade para quem quer se capacitar em áreas como secretariado, informática e maquiagem, entre outras

A Secretaria de Trabalho tem inscrições abertas para dois novos cursos de qualificação profissional: Jornada da Mulher Trabalhadora, no Núcleo Bandeirante, e Mulheres Empreendedoras, no Recanto das Emas.

Os cursos são destinados exclusivamente para mulheres que residem nas respectivas cidades.

Confira as informações sobre os cursos:

Jornada da Mulher Trabalhadora

São 420 vagas, sendo 210 no período matutino e 210 vagas no período vespertino, além de outras 100 vagas para cadastro reserva, destinadas à participação em cursos de qualificação profissional nas áreas de Maquiagem Profissional (70 vagas); Secretariado Administrativo (70 vagas); Design de Sobrancelhas (70 vagas); Alongamento de Unhas (70 vagas); Cabeleireira Profissional (70 vagas); e Informática Básica (70 vagas).

Mulheres Empreendedoras

São 420 vagas, sendo 210 vagas no período matutino e 210 vagas no período vespertino, além de 100 vagas para cadastro reserva, destinadas à participação em cursos de qualificação profissional nas áreas de Maquiagem (60 vagas); Auxiliar Administrativo (60 vagas); Alongamento de Unhas (60 vagas); Extensão de Cílios (60 vagas); Arte em Artesanato (60 vagas); e Cabeleireira Profissional (60 vagas).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todos esses cursos têm duração total de 80 horas, distribuídas em 60 horas/aula prática e 20 horas/aula teórica e as inscrições estão abertas no site da Secretaria de Trabalho, no período de 4 a 6 de janeiro. por meio do preenchimento de formulário eletrônico.

O resultado final da seleção e a convocação das candidatas selecionadas para o início das atividades serão divulgados no próprio site da Secretaria de Trabalho a partir do dia 7 de janeiro.

Para mais esclarecimentos, a Secretaria de Trabalho disponibiliza o telefone e WhatsApp: (61) 98279-0085.

*Com informações da Secretaria do Trabalho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Renata Lu, Agência Brasil