Vacinas enviadas pelo governo federal devem chegar até sexta (16)

Das 72.818 doses, pouco mais de 25 mil serão separadas para aplicação da segunda dose

O Distrito Federal deve receber, nesta semana, 72.818 doses de vacinas contra a covid-19. A Secretaria de Saúde já preparou um esquema de distribuição dos imunizantes.

Além de ampliar a faixa etária a ser vacinada, a pasta vai guardar parte das vacinas para a aplicação da segunda dose. Chegarão ao DF frascos dos imunizantes Coronavac e Covishield (vacina de Oxford/AstraZeneca).

Das 72.818 doses, 40.971 serão da vacina de Oxford e 31.847 da Coronavac. A distribuição será da seguinte forma:

43.140 doses para idosos de 65 e 64 anos (primeira dose);

2.237 doses profissionais das forças de segurança (primeira dose);

3.906 doses para profissionais de saúde (primeira dose);

23.535 para pessoas que precisem da segunda dose.

Sobre a primeira dose para profissionais de saúde, o GDF vai usar 508 doses que foram separadas no agendamento passado, ampliando o quantitativo para 4.414 doses. O Ministério da Saúde ampliou a porcentagem de perda técnica a ser enviada aos Estados. Antes, 5% das doses recebidas eram reservadas para suprir perdas técnicas. Agora, esse percentual será de 10%. Isso ocorre porque tem frascos sendo recebidos com menos doses que o esperado.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde, 1.806 doses já foram perdidas no Distrito Federal por volume insuficiente no frasco. Nestes casos, o frasco teria que ter dez doses e estava com nove, ou menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quanto à ampliação da faixa etária, a estimativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) é de que o DF tenha uma população com 64 e 65 anos composta por 40.515 pessoas sendo 20.804 com 64 anos e 19.711 com 65 anos.