Covid: DF registra 1.356 novos casos; taxa de transmissão sobe para 0,92

De acordo com o Boletim Epidemiológico nº 408, a taxa de trasmissibilidade do coronavírus está em 0,92. Além disso, o Distrito Federal (DF) registrou, nas últimas 24 horas, 1.356 novos diagnósticos de covid-19. Desde o início da pandemia, 362.379 pessoas já foram infectados na capital e, nesta quarta-feira (14), 11.717 casos estão ativos.

A cidade de Ceilândia é a mais populosa do DF e também a que mais registrou notificações positivas da doença, com 39.589 casos confirmados. Em seguida, estão as regiões administrativas do Plano Piloto (34.633) e Taguatinga (29.024)

Ao todo, 6.972 (1,9%) pessoas faleceram devido às complicações causadas pela doença. Do total de óbitos, 6.399 eram residentes do Distrito Federal e 573 eram cidadãos de outras unidades federativas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 66 óbitos, sendo que 13 aconteceram de terça para quarta-feira. O restante dos falecimentos consistem em casos que aguardavam por confirmação.

Uma noticia boa é que 94,8% (343.690) da população que já teve Covid-19 está recuperada.

Com relação ao local de residência dos casos, 318.029 (87,8%) residem no DF e 27.129 (7,5%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF.

Em relação aos óbitos, a média móvel mostra uma tendência crescente do início da pandemia até a primeira quinzena de agosto. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta.

Com informações da Secretaria de Estado da Saúde do DF