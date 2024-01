Vacinação, dengue e obesidade infantil serão focos do Saúde na Escola

A expectativa é alcançar cerca de 300 mil crianças e adolescentes

Escolas do Distrito Federal receberão uma iniciativa criada pelas secretarias de Saúde (SES-DF) e de Educação (SEE-DF). Ao todo, 505 escolas do Distrito Federal serão visitadas ao longo de 2024. A ideia eve envolver estudantes de 4 a 18 anos, da creche ao ensino médio, e abordar assuntos considerados relevantes pelas duas pastas para promover a saúde na comunidade escolar. A expectativa é alcançar cerca de 300 mil crianças e adolescentes.

Um dos temas debatidos pela equipe pedagógica e por servidores de 149 unidades básicas de saúde (UBSs) incluídos no programa será a dengue. “A doença já é tratada por muitas escolas. É um tema de educação em saúde desenvolvido há muitos anos”, afirma a gerente de Saúde do Estudante da SEEDF, Larisse Cavalcante.

Outro assunto a ser abordado pelo Programa Saúde na Escola (PSE) é a obesidade infantil. “A refeição fornecida nas escolas melhorou imensamente nos últimos anos, mas precisamos trabalhar a conscientização das famílias”, explica a coordenadora do PSE no âmbito da SES-DF, Dárika Ribeiro. O foco é promover bons hábitos para a vida dos estudantes.

A vacinação é outra área com destaque. Neste caso, além da conscientização, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal leva as equipes para dentro das unidades escolares. Em 2023, foram 130 mil doses aplicadas no ambiente escolar, sendo 65 mil vacinas contra a gripe, 41 mil contra a covid-19 e o restante de imunizantes previstos no calendário de rotina.

Saúde na Escola

Em 2023, foram realizadas diversas atividades em áreas como saúde mental, odontologia, saúde sexual e reprodutiva, cultura de paz, combate à violência, saúde ocular e prevenção ao uso de álcool, tabaco e drogas, com a participação de mais de 294 mil membros da comunidade escolar.

O Programa Saúde na Escola é resultado de uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação. O PSE foi criado em 2007 com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

*Com informações da Agência Brasília