Vacinação de crianças no DF: ‘Estamos aguardando o Ministério da Saúde’, afirma Secretário

A dosagem para esse público será um terço menor do que a utilizada em adolescentes e adultos, e, até o momento, o Brasil não tem doses ajustadas para esse caso

A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal informou, na tarde desta quinta-feira, 16, que ainda não pode tomar decisões sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos no DF. “É prematuro a Secretaria de Saúde tomar qualquer tipo de atitude ou ideia”, afirmou o Secretário da Saúde do DF, o General Manoel Pafiadache.

A vacinação de crianças nessa faixa etária foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), desde que recebam doses do imunizante da Pfizer.

Apesar da autorização, não existe uma previsão, em nível nacional, de quando a vacinação desse grupo iniciará. A dosagem para esse público será um terço menor do que a utilizada em adolescentes e adultos, e, até o momento, o Brasil não tem doses ajustadas para esse caso.

Essa falta de previsão foi o comentado por Pafiadache, segundo o Secretário, o DF aguarda uma resolução do Ministério da Saúde. “Estamos aguardando um relatório técnico, a portaria do ministério da saúde para saber como fazer, o que fazer, como prosseguir e principalmente sobre as doses que virão para o Distrito Federal”, disse.

No entanto, o Secretário destacou uma estimativa de quantas crianças devem ser imunizadas. “Nessa faixa, pelo menos 268 mil crianças se enquadram e serão vacinas, quando as doses forem liberadas pelo Ministério da Saúde”, finalizou.