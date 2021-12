PCDF prende homem que vendia drogas pela caixa de correios

Ainda foram apreendidos com o autor uma balança de precisão, R$ 570, em espécie, embalagens e objetos usados para o tráfico

Por meio da 35ª Delegacia de Polícia, a Polícia Civil do DF investigava um traficante de drogas, já conhecido da

polícia, uma vez que ele insistia em traficar drogas utilizando o sistema drive thru.

Durante as investigações, , constatou-se que os viciados se aproximavam da boca de fumo e utilizavam um código para chamar o traficante o qual recebia o pagamento e entregava as drogas através de uma caixa de correios instalada pelo traficante na casa dele.

O monitoramento e as filmagens constataram a forma de atuar do traficante e durante a prisão fora apreendido considerável quantidade de maconha e de cocaína espalhados em diversos locais da casa, inclusive em cima do telhado.

Ainda foram apreendidos com o autor uma balança de precisão, R$ 570, em espécie, embalagens e objetos usados para o tráfico.

Durante a prisão, o homem em tom de deboche alegou que “seria solto na audiência de custódia e que estava acostumado a cometer crimes e ser liberado pela justiça.”