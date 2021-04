Vacinação das forças de segurança começa nesta segunda-feira (5)

O subsecretário de Atenção Integral à Saúde da SES, Alexandre Garcia, reforça que as forças de segurança não serão contempladas no sábado (3)

A imunização dos profissionais das forças de segurança do Distrito Federal terá início a partir desta segunda-feira (5). Entram nessa lista, os servidores das polícias Militar, Civil e Federal, Detran, Corpo de Bombeiros, além dos órgãos que apoiam o decreto das medidas restritivas do GDF, conforme previsto pelo Ministério da Saúde. Policiais penais lotados no sistema penitenciário, assim como policiais rodoviários federais, que atuam no DF, também fazem parte do grupo.

As 2.237 doses já estão reservadas pela Secretaria de Saúde (SES) e serão distribuídas proporcionalmente de acordo com o efetivo de cada órgão. O planejamento foi elaborado em reuniões conjuntas entre as pastas da segurança pública e saúde, com a presença de representantes das corporações atendidas.

A organização e postos para aplicação das doses serão definidos de acordo com o plano interno de cada órgão e deverá levar em conta critérios como idade e maior exposição ao risco de contágio e transmissão.

O subsecretário de Atenção Integral à Saúde da SES, Alexandre Garcia, reforça que “as forças de segurança não serão contempladas no sábado (3)”. “As doses serão reservadas para que sejam ofertadas na segunda-feira (5) nas policlínicas e estruturas das corporações”, complementa.