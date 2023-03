Secretária da Mulher é nova presidente do CDM-DF

Com o encerramento da composição anterior do CDM-DF, cabe ao chefe do Executivo escolher as novas integrantes do órgão colegiado

A secretária da Mulher, Giselle Ferreira, foi nomeada pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), como a nova presidente do Conselho dos Direitos da Mulher (CDM-DF). “É preciso proteger e incentivar as mulheres da nossa capital. Com a nova formação, vamos juntas fortalecer ainda mais o conselho e desenvolver ações para dar dignidade e oportunidade para todas”, reforçou a secretária. Leia também Projeto leva oficinas sobre cultura africana a escolas públicas do DF

Homem fica ferido em colisão entre carro e caminhão

Ditadura Nunca Mais: drag queens fazem ato político em Brasília Com o encerramento da composição anterior do CDM-DF, cabe ao chefe do Executivo escolher as novas integrantes do órgão colegiado, composto por 25 integrantes titulares e dez suplentes, que serão responsáveis pela escolha de 12 representantes da sociedade civil para participarem da composição. A seleção se dá por meio de edital com os requisitos para a classificação e seleção das entidades. O CDM-DF foi criado em 1988 para formular e propor diretrizes de ação governamental voltadas às condições de liberdade e igualdade de oportunidades e direitos ao exercício pleno da participação e protagonismo da mulher no desenvolvimento econômico, social, político e cultural do DF. Por meio de reuniões mensais e itinerantes nas regiões administrativas, com a presença de instituições locais que atuam na área de gênero ou áreas afins, o CDM-DF promove uma política global, visando eliminar as discriminações e a violência. Também são atribuições do conselho incentivar e apoiar estudos, debates e pesquisas relativas ao público feminino, promover cursos regulares de formação profissional e zelar pelos interesses e direitos da mulher, fiscalizando e fazendo cumprir a legislação pertinente especialmente nas áreas de saúde, educação, cultura, trabalho e organização comunitária. As informações são da Agência Brasília CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE