UTI: 95 pacientes aguardam leito no DF

Nesta quarta-feira (16), a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 87,83% nos hospitais públicos do DF. Isso porque vinte e três leitos estão vagos, de acordo com a última atualização do InfoSaúde-DF, feita às 8h25. Das vagas disponíveis, apenas dezessete são para pacientes adultos.

A situação nos hospitais particulares é um pouco melhor e segue na estabilidade. A taxa de ocupação dos leitos de UTI gerais está em 85,68%. As UTIs Covid-19 permanecem com 86,83%. Trinta e três leitos estão disponíveis, todos para pacientes adultos.

Lista de Espera

Até o momento da publicação desta reportagem, 95 pacientes aguardam leito de UTI na capital. Desse total, 18 são pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19.

Covid-19 no DF

Desde o início da pandemia, 418.659 pessoas já foram infectadas na capital, sendo que 95,8% (401.051) deste número estão recuperados. Do total de casos, 8.994 (2,1%) faleceram em decorrência de complicações causadas pelo vírus. Nas últimas 24 horas, 570 novos diagnósticos de Covid-19 e 18 mortes.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (46.517), Plano Piloto (40.169) e Taguatinga (33.322). A maior taxa de mortalidade pertence a Planaltina, onde dos 15.069 casos, 460 faleceram, ou seja, 3,1%. O segundo lugar está empatado entre Ceilândia (3%), com 46.517 casos e 1.412, e Recanto das Emas (3%), com 10.350 casos e 309 óbitos.

Vacinação na capital

De acordo com o último boletim informativo, o DF tem 806.293 vacinados da primeira dose e mais 327.611 pessoas que levaram a segunda dose. Nas últimas 24h foram 23.530 vacinados da primeira dose e 163 da segunda dose.

A vacinação contra a Covid-19 começou no Distrito Federal no dia 19 de janeiro. Já foram recebidas 612.960 doses da vacina CoronaVac, que é produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Além das 711.800 mil doses da vacina Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca e 77.310 da Pfizer.