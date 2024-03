DF conta com 30 salas de apoio à amamentação com suporte para as mães

Em entrega de certificação à sala de apoio no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), SES-DF ressaltou importância do aleitamento humano

Nesta quarta (28), a Secretaria de Saúde (SES-DF) esteve presente na entrega de certificação oficial da Sala de Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta (Samta), no Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). No evento, a pasta ressaltou a importância do aleitamento materno, tanto por meio do ato da doação quanto da garantia de um espaço adequado às lactantes. Atualmente, o DF conta com 30 salas de apoio à amamentação.

Representando a SES-DF, a chefe de gabinete e enfermeira, Camila Menezes, destacou como as mulheres enfrentam dificuldades no ato de amamentar e que a rede de apoio faz diferença. “Trata-se de um processo muito difícil. Portanto, quando as lactantes voltam a trabalhar, esse apoio é essencial.”

Apesar das evoluções nesse campo, a coordenadora da Política de Aleitamento Materno da SES-DF, Mariane Curado, apontou que o momento atual é de discutir a amamentação realizada por aquelas pessoas que precisam retornar ao ambiente de trabalho. Muitas voltam após a licença de seis meses, ainda produzindo leite, e precisam de um espaço próprio para coletar enquanto estão longe dos bebês.

Já a coordenadora de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde (MS), Sônia Venâncio, jogou luz sobre o impacto que a amamentação promove na saúde da criança, já que o alimento fornece diversos nutrientes essenciais ao crescimento. “Apesar dos índices de aleitamento materno terem aumentado no Brasil, tivemos, em 2019, uma taxa de menos da metade das crianças menores de seis meses amamentadas de forma exclusiva”, alertou.

Suporte a mais

No Cofen, a sala de apoio à amamentação é um local adequado para que as trabalhadoras realizem a chamada “ordenha”. Há um freezer para que o leite seja armazenado nas condições certas até o horário do término do expediente.

Durante a primeira gestação, Tânia de Almeida, 37, teve dificuldades na amamentação, com o início de mastite (inflamação dos tecidos da mama). Com o seu segundo filho, e mais confiante, a funcionária do órgão vê a sala como grande suporte para o retorno ao trabalho. “Acho muito importante que as funcionárias continuem sendo apoiadas para continuar a amamentação. O espaço ajuda nesse processo.”

Cassia Gomes, 24, também passou por momentos complicados ao amamentar a única filha, Olívia. Nos seis primeiros dias, não houve produção de leite e foi preciso do apoio do Banco de Leite Humano do Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Após o êxito, a funcionária do Cofen se tornou doadora e se alegrou com a iniciativa da sala de amamentação. “Nós, como pessoas que amamentam, a partir da hora que temos de voltar ao ambiente de trabalho, precisamos de apoio. Se não tivesse esse espaço, seria um leite dispensado, que é totalmente necessário aos nossos bebês”, elogiou.

Salas de amamentação

As salas de amamentação disponíveis no DF se encontram nos órgãos:

Anvisa – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Bacen – Banco Central do Brasil

BRB – Banco de Brasília

Cassi DF – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil

Codevasf – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Cofen – Conselho Federal de Enfermagem

TJDFT – Fórum Desembargador Raimundo Macedo

TJDFT – Fórum Júlio Fabbrini Mirabete

TJDFT – Fórum Desembargador José Júlio Leal Fagundes

TJDFT – Fórum Desembargador Helládio Toledo Monteiro – Aguas Claras

TJDFT – Fórum Desembargador José Manoel Coelho

TJDFT – Fórum Desembargador Juscelino José Ribeiro

Fiocruz – GEREB Gerência Regional de Brasília

Hospital de Base

Hran – Hospital Regional da Asa Norte

HRPl – Hospital Regional de Planaltina

HRG – Hospital Regional do Gama

HRSM – Hospital Regional de Santa Maria

Ministério da Saúde (Esplanada)

Ministério da Cidadania

MPDFT – Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Opas – Organização Pan Americana de Saúde

Presidência da República

TJDFT – Programa de Assistência Materno Infantil (Proami)

SEEC – Sala de Apoio Anexo Palácio do Buriti

Ministério da Saúde – Sala PO 700

Senai Taguatinga

Sesi Brasília

Sesi Central Park

Universidade Paulista – Campus Brasília

SES-DF