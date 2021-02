Urgente: Ibaneis decreta lockdown a partir de segunda-feira (1º)

Devido ao alto contágio por conta da pandemia da Covid-19, o governador Ibaneis Rocha decidiu decretar lockdown no Distrito Federal a partir de segunda-feira (1°). De acordo com o governador, as UTIs estã com 92% de seus leitos ocupados, e aos poucos, as providências estão sendo tomadas, e por enquanto, essas são as providências urgentes afirmou. "Estamos com 92% de UTIs ocupadas e vamos tomar as providências aos poucos, na medida do que for necessário. Por enquanto, essas são as providências urgentes", afirmou o governador.