Agendamento online para vacinação de idosos apresenta instabilidade

Houve queda do sistema durante o primeiro dia de cadastramento de idosos para receberem a vacina contra Covid-19 no Distrito Federal, SES-DF informa que já está apurando as falhas para normalizar o serviço

Cezar Camilo

O sistema de agendamento eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) apresentou instabilidade no primeiro dia de funcionamento. Nesta quinta-feira (25), o portal www.vacina.saude.df.gov.br caiu várias vezes ao longo do dia e impossibilitou o cadastro dos idosos de 76, 77 e 78 anos de idade.

Este segmento vai receber o imunizante exclusivamente por meio de registro no endereço eletrônico e apresentação da ficha impressa nos Drive-thrus de vacinação. Os usuários que tentaram abrir a página assim que o sistema foi ao ar, às 16h, não conseguiram carregar o cadastro. A mesma situação se repetiu durante todo o dia.

“Na primeira vez, deu mensagem de erro no sistema. Tentei em dois computadores simultaneamente e conseguimos chegar até a escolha do posto de vacinação. Quando foi para confirmar, caiu o sistema todo de novo e eu não consegui agendar”, disse Isabel Fernandes, servidora do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao Jornal de Brasília.

Isabel ainda pretende marcar a data e o horário para o pai, com 78 anos de idade, receber o medicamento que previne os malefícios da Covid-19 em caso de infecção. Ela ressalta o desânimo após repetidas falhas na tentativa de realizar o cadastramento.

“Os idosos já enfrentam inúmeros problemas. Agora, dependem da possibilidade de cadastrar sua intenção de receber a vacina e levar esse documento impresso até o ponto de atendimento. Qual idoso tem uma impressora hoje em dia?”, ressalta a funcionária pública.

De acordo com a pasta, o motivo para a queda do site foi a grande demanda de acessos simultâneos, deixando o portal instável. Em 30 minutos, foram registrados 800 tentativas de atendimento no sistema da SES-DF.

“A área técnica da pasta está ajustando o sistema e monitorando a situação”, afirmou a Secretaria. “A pasta esclarece que o usuário receberá, no endereço de e-mail cadastrado no sistema, orientações gerais sobre a vacinação”, finalizou.