UPA de São Sebastião e Hospital de Base do DF recebem 24 novas camas

Nesta segunda-feira (01), 24 novas camas hospitalares foram adquiridas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF). Do total, 20 foram destinadas à unidade de pronto atendimento (UPA) de São Sebastião e quatro ao pronto-socorro do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

A compra foi realizada por meio de emendas parlamentares dos deputados distritais Rogério Morro da Cruz e Gabriel Magno. A emenda de Rogério Morro da Cruz destinou R$ 500 mil à compra das 20 camas para a UPA de São Sebastião. Já Gabriel Magno contribuiu com R$ 100 mil para a aquisição das quatro camas do HBDF.

As novas camas, do tipo Faller elétrica, são essenciais para a modernização e a humanização do atendimento na UPA de São Sebastião e no pronto socorro do HBDF. A renovação dos leitos na UPA permitirá um atendimento mais confortável e eficiente aos pacientes, enquanto no HBDF, as novas camas aumentarão a capacidade de atendimento emergencial, oferecendo mais segurança e conforto aos pacientes.

“As emendas parlamentares permitem melhorias significativas na infraestrutura e aquisição de equipamentos modernos, o que resulta em um atendimento de melhor qualidade e humanizado aos pacientes, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos colaboradores”, comemora a chefe da Assessoria de Relações Institucionais do IgesDF, Mariana Diniz.

Ela ressaltou, ainda, que o IgesDF está comprometido com a transparência e a gestão eficiente dos recursos públicos: “Todas as informações sobre a execução das emendas parlamentares podem ser acessadas pelo portal de indicadores (painel BI). É essencial garantir a transparência, gestão eficiente e fiscalização adequada do uso dos recursos para assegurar a eficácia dos benefícios à população.”

*Com informações da Agência Brasília