Uniformes escolares serão distribuídos ainda em fevereiro

Os novos modelos já estão sendo produzidos e serão entregues de forma gratuita para todos os alunos da rede

Os alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal vão começar a receber os uniformes escolares, que estão sendo confeccionados, ainda neste mês de fevereiro. Serão fabricadas 3 milhões de peças para atender os estudantes. A programação para as primeiras entregas é no início do ano letivo e, enquanto todos não receberem os novos uniformes, o que vai acontecer até maio, os alunos poderão utilizar o modelo anterior.

“Com todos uniformizados, dentro e fora das escolas, há maior segurança porque a farda escolar nos ajuda e facilita na identificação dos estudantes. Estamos muito felizes em poder dar continuidade a esse processo e proporcionar o melhor para todos os nossos alunos”Hélvia Paranaguá, secretária de Educação

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, visitou as empresas têxteis vencedoras do certame para checar as condições das fábricas que vão atender a demanda. Ela enfatizou que o uso do uniforme escolar é essencial. “Com todos uniformizados, dentro e fora das escolas, há maior segurança porque a farda escolar nos ajuda e facilita na identificação dos estudantes. Estamos muito felizes em poder dar continuidade a esse processo e proporcionar o melhor para todos os nossos alunos”, disse.

Durante a vistoria, foram verificadas instalações administrativas, quadro de funcionários, galpões, depósitos e equipamentos. Além disso, foi acompanhado o processo de confecção, estampagem desde a construção dos fios, fabricação do tecido, tingimento, corte, costura e embalagem das peças para as entregas.

Os novos uniformes passam a adotar um novo tom de azul e terão a identificação do nome da escola e a região administrativa em que está localizada | Foto: Divulgação / Secretaria de Educação do DF

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde e Apoio às Políticas Educacionais Complementares (Suape), Celhia Ribeiro, cada estudante receberá um total de sete peças, sendo duas camisetas de mangas curtas, uma regata, duas bermudas, uma calça e um casaco de frio.

A gestora ressalta que, além do enfrentamento à violência, o uniforme traz um sentimento de pertencimento àqueles que não teriam condições de comprar uma peça. “O uniforme identifica os estudantes, além de proporcionar igualdade de condições dentro do grupo e economia das famílias”, afirma Celhia.

Design Final

As especificações das camisetas do novo uniforme seguem na cor Pantone 290 C, um tom de azul. A mudança veio no layout da camiseta de manga curta que anteriormente previa uma bandeira do Distrito Federal, e agora não tem mais. Outra mudança é na frente das camisetas (manga curta e regata), que agora terão a identificação do nome da escola e a região administrativa em que está localizada.

Os detalhes das camisetas também tiveram uma mudança no tom de cor, passaram de azul marinho para o Pantone 19-4052 Classic Blue.

No casaco também foi retirado o desenho da bandeira do DF das mangas e o nome da SEEDF da frente, permanecendo apenas a estampa do brasão do DF. Os shorts, as calças e os casacos também saíram da cor azul marinho para a Pantone 19-4052 Classic Blue.

Com informações da Agência Brasília