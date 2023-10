Unidades de saúde passam a contar com brigada de incêndio e antipânico

A aquisição, feita por meio de contrato assinado neste mês, tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada por até 60 meses – cinco anos

As unidades da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) passam, agora, a ter brigada contra incêndio e pânico. Ao todo, são 25 locais com o serviço já em implementação. Todos os hospitais sob gestão da pasta estão entre os locais assegurados. A aquisição, feita por meio de contrato assinado neste mês, tem vigência de 12 meses, podendo ser prorrogada por até 60 meses – cinco anos.

Este é um serviço inédito na rede de saúde distrital. Há 29 anos atuando no Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib), o gerente de Apoio Operacional, José Carlos Tiago, destaca a medida em seu local de trabalho. “Isso traz maior segurança a nós, profissionais e usuários”, declara. Por meio de exercícios simulados e cursos, o corpo efetivo de trabalhadores será treinado sobre os procedimentos a serem adotados em casos de emergência.

Os bombeiros civis atuam para garantir a segurança preventiva e ostensiva da população fixa e transitória nas edificações. A primeira tarefa refere-se à elaboração e implementação do Plano de Prevenção Contra Incêndio e Pânico (PPCI) para cada uma das unidades. Está sob responsabilidade dos contratados o gerenciamento e a coordenação do conjunto de ações e recursos necessários para o controle da situação em caso de algum acidente.

Segundo avalia o subsecretário de Infraestrutura em Saúde (Sinfra), Leonídio Neto, os brigadistas operam de forma integrada e complementar aos demais serviços das unidades – sejam relacionados à segurança predial ou ao próprio atendimento em saúde. “Hoje nós podemos contar com a elaboração do plano de prevenção e combate a situações emergenciais, capaz de melhorar tanto a segurança quanto o conforto de pacientes e profissionais”, destaca.

A brigada de incêndio e pânico também realiza o atendimento às vítimas de pequenos acidentes, com a finalidade de manter as funções vitais e evitar o agravamento da condição, até que recebam assistência médica especializada. O fornecimento regular de equipamentos e materiais de atendimento pré-hospitalar também está previsto no contrato, além da prestação do serviço especializado e da adequada uniformização.

Confira abaixo a lista das 25 unidades com o serviço em fase de implementação:

→ Hospital São Vicente de Paulo (HSVP)

→ Central de Regulação de Urgências (Samu)

→ Parque de Apoio da Secretaria de Estado de Saúde

→ Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs)

→ Coordenação do curso de enfermagem da Fepecs

→ Hospital Regional do Guará (HRGu)

→ Hospital Regional de Brazlândia (HRBz)

→ Hospital Regional de Ceilândia (HRC)

→ Ambulatório II do HRC

→ Hospital Regional do Gama (HRG)

→ Hospital Regional de Samambaia (Hrsam)

→ Hospital Regional de Taguatinga (HRT)

→ Gerências de Serviços de Atenção Secundária 3 (GSAS) de Taguatinga – Unidade Mista de Saúde/Policlínica

→ Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib)

→ Hospital de Apoio de Brasília (HAB)

→ Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

→ Laboratório Central do DF (Lacen)

→ Centro Distrital de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest)

→ Divisão de Vigilância Ambiental (Dival)

→ Hospital Regional da Asa Norte (Hran)

→ Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin)

→ Hospital Regional de Sobradinho (HRS)

→ Hospital Regional de Planaltina (HRPL)

→ Hospital da Região Leste (HRL)

→ Casa de Parto de São Sebastião

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília