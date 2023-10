Reforço de policiamento e mudanças no trânsito no Dia de Finados

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fará a segurança nas imediações dos cemitérios nas regiões administrativas

O Dia de Finados, 2 de novembro, aumenta a circulação de pessoas nos seis cemitérios do Distrito Federal — localizados na Asa Sul, Brazlândia, Gama, Planaltina, Sobradinho II e Taguatinga. Por isso, os locais terão policiamento reforçado e ações para melhor fluidez no trânsito.

Os cemitérios estarão abertos para visitação das 7h às 19h.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) fará a segurança nas imediações dos cemitérios nas regiões administrativas, a partir desta quarta-feira (1º). O policiamento será feito nas imediações das unidades e, ainda, com pontos fixos para pronto emprego nos locais, a partir das 6h.

A corporação recomenda que a população adote medidas de segurança, como não deixar objetos no interior dos veículos e estar atento aos pertences, principalmente ao celular.

“Orientamos, além de estacionar em locais permitidos, não deixar os celulares nos bolsos de trás, confirmar se o veículo está trancado e se o alarme foi acionado. Os cemitérios estarão abertos até as 19h, por isso é importante estar atento ao local em que o veículo será deixado e se será seguro ao retornar para buscá-lo”, ressalta o subcomandante do Batalhão de Trânsito da PMDF, major Marcos Henrique.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) deixará viaturas nos estacionamentos para facilitar os atendimentos, caso necessário. A orientação é ligar para o 193 em casos de emergência.

Trânsito na Asa Sul

As alterações no trânsito próximo ao cemitério da Asa Sul ocorrerão apenas na quinta-feira (2). A entrada para pedestres poderá ser feita pelo portão principal da unidade – ao lado do templo da Legião da Boa Vontade – LBV, por um dos portões em frente ao Setor Policial, próximo à parada de ônibus e, ainda, pelo portão em frente ao estacionamento 6 do Parque da Cidade. A Polícia Militar reitera a importância para que a população dê preferência ao estacionamento do Parque da Cidade, em virtude da melhor fluidez de trânsito, espaço e facilidade de acesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Arte: Divulgação/SSP-DF

O balão em frente ao cemitério estará fechado e haverá policiamento coordenando a travessia de pedestres e o fluxo de trânsito. A via W5 Sul estará com trânsito em sentido único do balão da entrada do Cemitério até o acesso à Estrada Parque Polícia Militar (EPPM). Entre o balão do cemitério e do Edifício Talento na 714 Sul, a via W5 Sul funcionará nos dois sentidos da via.

Os retornos na altura do Setor Hospitalar estarão fechados. Para acessar o cemitério, o motorista que estiver na EPPM deverá retornar no viaduto da W3 Sul e subir na via interna do Setor Hospitalar Sul (SHS), ao lado do Hospital Santa Lúcia. O acesso à via W5 Sul pela EPPM estará bloqueado, como explica o subcomandante.

“O balão em frente ao cemitério estará parcialmente bloqueado. Haverá apenas duas saídas, à esquerda, para quem for seguir para a EPPM, e à direita, para quem seguir para o sentido norte. A via entre o cemitério e a EPPM estará em sentido único. Além disso, o Setor Policial está com obras em andamento, por isso ressaltamos a importância de estar atento ao trânsito”.

Estacionamento

O estacionamento em frente ao Campo da Esperança será destinado às pessoas com deficiência (PcDs) e idosos. Para acessar o local será necessário apresentar as credenciais emitidas pelo Detran. Os demais condutores deverão utilizar, preferencialmente, o estacionamento 6 do Parque da Cidade. Haverá policiais militares atuando para contribuir com a travessia dos pedestres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PMDF também coordenará as ações de trânsito nos arredores dos cemitérios de Sobradinho por meio do batalhão da área.

Demais cemitérios

O controle do tráfego nas vias próximas aos cemitérios de Brazlândia, Planaltina e Taguatinga será feito pelas equipes do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). No cemitério de Sobradinho II será feito pelo Detran com apoio da PMDF.

De acordo com a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, nas vias próximas aos cemitérios, em virtude da grande quantidade de veículos, o trânsito poderá apresentar lentidão. “O fluxo é intenso no Dia de Finados, por isso o Detran estará presente para garantir a segurança e fluidez do trânsito. O cidadão deve estacionar corretamente e ficar atento ao fazer as travessias”, disse o diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran, Clever de Farias.

Enquanto os agentes do Detran-DF fazem o controle do tráfego para garantir a fluidez e a segurança dos pedestres, o acesso aos cemitérios será controlado pelos funcionários das empresas administradoras dos locais. Eles estarão identificados com coletes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O controle de trânsito do Cemitério do Gama estará a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), que atuará com os mesmos objetivos do Detran-DF nos demais cemitérios.

Alterações no trânsito

Em Taguatinga, o estacionamento em frente ao cemitério servirá de área de embarque e desembarque, sendo que o fluxo de veículos ocorrerá em sentido único para facilitar a fluidez e, por essa razão, a via de acesso ao cemitério pelo Setor de Oficinas ficará parcialmente fechada.

Nas proximidades do cemitério de Planaltina, um trecho da via que dá acesso ao local ficará fechado para o tráfego de veículos. Em Sobradinho II, o estacionamento em frente ao cemitério será reservado a PcDs e idosos. As equipes do Detran-DF estarão nos locais citados e, em caso de necessidade, poderão realizar intervenções pontuais no trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agência Brasília