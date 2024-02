Unidades de pronto atendimento recebem 680 novos assentos

Entrega de longarinas, que unem três a cinco dessas unidades, foi feita pelo IgesDF; aquisição assegura mais conforto aos pacientes

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) iniciou, nesta quinta-feira (8), a distribuição de 149 novas longarinas de três, quatro e cinco lugares, destinadas a melhorar o conforto dos usuários nas unidades de pronto atendimento (UPAs) do Distrito Federal. O investimento é de R$ 263 mil, abrangendo 14 longarinas de três lugares, 35 de quatro e 100 de 11 – o que totaliza 680 novos assentos.

As entregas foram feitas nas UPAs de São Sebastião e de Vicente Pires. A iniciativa, viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado Rogério Morro da Cruz, visa garantir que todas as unidades recebam os novos assentos, especialmente em um contexto de aumento na procura por atendimento médico, em decorrência dos casos de dengue.

“Essa aquisição reforça nosso compromisso com a população do DF, buscando várias fontes de recursos para atender suas necessidades emergentes”, afirma a chefe da Assessoria de Relações Institucionais do IgesDF, Mariana Diniz.

*Com informações do IgesDF