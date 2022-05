Unidade Móvel do Na Hora chega ao Guará

O projeto foi criado para atender prioritariamente as Regiões Administrativas que não possuem unidades fixas do Na Hora

A unidade móvel do Na Hora Mais Perto do Cidadão estaciona, nesta quinta-feira (5), no Guará.

Os atendimentos serão das 9h às 16h, na Administração Regional, próximo à feira permanente.

A população terá acesso aos serviços dos órgãos parceiros: Caesb, INSS, Neoenergia, Detran, TRE, Procon, BRB Conveniência, BRB Mobilidade, entre outros. A Polícia Civil também participará da ação, fazendo o agendamento da 1ª e 2ª via da carteira de identidade.

Lançada em fevereiro deste ano, a carreta já passou por Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Recanto das Emas, Itapoã, São Sebastião, Estrutural, Planaltina, Incra 9 e Varjão. No total, foram realizados 9.837 atendimentos em 14 edições. “Com a carreta, estamos conseguimos atender a população dos quatro cantos do DF. Agora, é a vez dos moradores do Guará terem acesso rápido, fácil e perto de casa a diversos serviços essenciais”, destacou o secretário de Justiça e Cidadania, Jaime Santana.

O projeto foi criado para atender prioritariamente as Regiões Administrativas que não possuem unidades fixas do Na Hora, distribuídas atualmente pelo Plano Piloto (Rodoviária e Perícia Médica Federal), Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho, Gama, Riacho Fundo e Brazlândia. A aquisição da unidade móvel foi concretizada no final de 2021 e faz parte de uma série de ações do Governo do Distrito Federal (GDF) para modernizar e melhorar a prestação dos serviços do Na Hora.

A unidade móvel conta com 14 pontos de atendimento; um ponto de autoatendimento; porta com elevador de acessibilidade; banheiro e copa para uso dos servidores; uma sala de TI; gerador com autonomia de seis horas; ar-condicionado em toda a unidade; além de mobiliários e equipamentos modernos.