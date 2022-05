Governador Ibaneis entrega escola com 960 vagas em Arapoanga

O Cedac foi inaugurado e oferece uma estrutura ampla com salas de aula, refeitório, biblioteca, sala de informática, entre outras comodidades

A rede pública de ensino na região de Arapoanga, em Planaltina (DF), acaba de ganhar 960 vagas. O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha entregou o Centro Educacional Águas do Cerrado (Cedac) nesta quarta-feira (4) no Núcleo Rural Pipiripau, situado no Km 20 da rodovia DF-345.

O Cedac é a primeira unidade do complexo educacional da região, construído para atender aos alunos da pré-escola, do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. O centro vai trazer conforto aos estudantes que precisam se deslocar para escolas longe de suas casas.

A Secretaria de Estado de Educação (Seedf) informou que a escola ocupa uma área construída de 4,5 mil m² com 16 salas de aula, refeitório, cantina, auditório, biblioteca, sala de informática, laboratório de ciências e pátio coberto.

Além disso, a pasta investiu R$ 3 milhões para a conclusão do empreendimento com recursos do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF).

Fachada da nova escola. Foto: Renato Alves / Agência Brasil