IPEDF aposta em ações de integração e bem-estar voltadas aos servidores

O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) tem buscado a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Tanto que a autarquia criou a Diretoria de Estratégia e Qualidade (Diesq). Criada na reestruturação realizada em setembro de 2023, a diretoria tem como missão promover, implementar e disseminar a melhoria nos processos de qualidade e certificações, promovendo a valorização do profissional e o aperfeiçoamento contínuo das atividades institucionais.

A Diesq segue as diretrizes do Plano Distrital de Qualidade de Vida no Trabalho (PDQVT), da Secretaria Executiva de Valorização e Qualidade de Vida (Sequali). A abordagem da diretoria é diversificada, com a implementação de planos, programas e projetos referentes às ações de qualidade de vida no trabalho. Essas ações são parte de uma estratégia abrangente para promover a saúde física e mental dos colaboradores, a cultura e o desenvolvimento profissional, além de incentivar a integração e o espírito de equipe.

“A criação da Diesq foi de suma importância para a melhoria da qualidade de vida no trabalho no que tange à saúde tanto física quanto mental do servidor, interação social, crescimento pessoal e profissional, além de proporcionar um ambiente de trabalho mais leve e agradável, impactando diretamente nos resultados positivos da empresa e consequentemente na satisfação de ambas as partes: colaboradores e instituto”, explica a diretora de Estratégia e Qualidade, Sônia Gontijo.

*Com informações da Agência Brasília