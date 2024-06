MPDFT realiza audiência pública para debater os casos de racismo em escolas

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), com o apoio do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação (NED) e da Promotoria de Justiça de Defesa da Educação (Proeduc) do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), realiza, na próxima sexta-feira, 28 de junho, a audiência pública para escutar a sociedade, com objetivo de construção de diretrizes voltadas à atuação das escolas diante de casos de racismo. Os trabalhos terão início às 14h e serão divididos em seis etapas: abertura, apresentação, intervalo, debate e encerramento.

Durante o evento, o Ministério Público pretende proporcionar aos educadores e à comunidade escolar um espaço de debate visando, entre outras medidas, à construção de documento que sirva para nortear ações relacionadas ao tema em ambiente escolar

Além disso, ao promover o encontro dos diversos atores relacionados à educação no DF, como entidades de classe, acadêmicos, movimentos sociais, gestores públicos distritais e federais, legislativo local, profissionais da educação, pais e alunos, o MPDFT também espera compreender melhor o cenário, reunindo elementos para aprimorar sua atividade-fim nesta temática.

O evento será aberto e a organização não requer credenciamento prévio de imprensa.

Serviço:

Data: Sexta-feira, 28 de junho de 2024;

Horário: 14h às 18h;

Local: Auditório do MPDFT – Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2;