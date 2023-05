UnDF abre 360 vagas para nove cursos de graduação

Do total de vagas, 50% são destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) divulgou, nesta quarta-feira (31), os detalhes do seu primeiro processo seletivo. Serão abertos nove cursos de graduação para bacharelado, tecnólogo e licenciatura com 40 vagas cada, nos turnos matutino e noturno.

Do total de vagas, 50% são destinadas a estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas.

Os cursos inicialmente previstos são os seguintes: pedagogia, matemática, engenharia de software, sistemas de informação, gestão ambiental, serviço social, produção cultural, gestão pública e gestão da tecnologia da informação.

Segundo a UnDF, a seleção dos candidatos será feita com base nas notas de um dos últimos cinco anos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2018 a 2022. O ano a ser considerado ficará a critério do candidato.

A divulgação do processo seletivo ocorreu no mesmo dia em que o Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou os primeiros 80 professores e tutores da universidade, durante agenda no Palácio do Buriti, nesta quarta-feira (31), com a presença do governador Ibaneis Rocha.

“Tenho certeza que essa universidade será importante para todo o DF e região. Temos grandes projetos, temos terreno em Ceilândia, temos prédio no Biotic e vamos expandir com vários campi para fazer o investimento que muitas famílias precisam para colocar seus filhos na universidade”, destacou o governador Ibaneis Rocha.

A previsão de duração mínima dos cursos varia entre cinco e oito semestres. Das 40 vagas, 20 são destinadas para as cotas estabelecidas para alunos de escolas públicas, negros, indígenas e pessoas com deficiência; as outras 20 são de ampla concorrência.

Para a reitora pro-tempore da UnDF, Simone Benck, a publicação do processo seletivo é mais uma etapa que segmenta as conquistas da UnDF desde 2019. “Imaginar que, em 1993, a Lei Orgânica pregoava justamente a criação de uma universidade e, de 2019 pra cá, conseguir em tão pouco tempo e diligência fazer o concurso público, implantar a universidade no Campus Norte e já ter disponibilizados os terrenos no Parque Biotic e também o terreno em Ceilândia para a construção das edificações de unidades da Universidade é uma honra e privilégio. Mostra um GDF diligente, como deve ser”, afirmou.

Seleção

A inscrição no processo seletivo da UnDF será feita exclusivamente pela internet, no site https://universidade.df.gov.br/, entre 7 e 21 de junho. Ela será gratuita e aceita apenas uma inscrição por CPF. Para participar, é necessário comprovar a conclusão do ensino médio.

Em 28 de junho, a UnDF vai divulgar a lista de homologados e as notas, enquanto o prazo para recursos será de 29 de junho a 4 de julho. No dia 11 de julho, a universidade divulgará a classificação final do processo seletivo, enquanto o período de matrícula dos aprovados está previsto para 17 a 21 de julho. As aulas começarão no segundo semestre.

Veja os cursos:

O resultado do processo seletivo será o somatório das notas obtidas dos seguintes campos do Enem: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Redação.

Em caso de empate no resultado final, serão adotados os seguintes critérios, nesta ordem: candidato não possuir nível superior completo; não estar matriculado em curso de nível superior, em outra instituição de ensino superior pública; ter idade igual ou superior a 60 anos até o último dia de inscrição no processo seletivo; ter maior nota na prova de Redação; ter maior idade.

Histórico

A atual gestão tirou do papel um projeto sonhado desde a inauguração de Brasília: a Universidade do Distrito Federal (UnDF). No dia 28 de junho de 2022, foi inaugurado no Lago Norte o primeiro campus da UnDF, com investimento de R$ 1,2 milhão na instalação do Campus Norte, implantado num prédio de 6,2 mil m², com 42 salas para uso pedagógico e administrativo, no CA 02 do Lago Norte.

No mesmo dia, foi lançada a pedra fundamental do segundo campus, a ser construído no Parque Tecnológico de Brasília (Biotic), em frente à Granja do Torto. Com investimentos de R$ 56 milhões, esse campus vai abrigar as faculdades de Engenharia, Tecnologia e Inovação, além da reitoria e laboratórios para pesquisas de alta tecnologia em parceria com instituições do Brasil e de outros países.

A UnDF é a primeira universidade criada e mantida pelo GDF. Leva o nome do professor Jorge Amaury Maia Nunes, um dos líderes da luta pela criação da UnDF e que faleceu em 2021, vítima da covid-19.

A ideia da Universidade do DF nasceu junto com a criação de Brasília, mas só saiu do papel efetivamente em 2021. Em 2018, virou compromisso de campanha do então candidato Ibaneis Rocha. Em 19 de março de 2020, Ibaneis encaminhou à Câmara Legislativa o Projeto de Lei Complementar nº 34/2020, criando a UnDF. O projeto foi aprovado no dia 23 de junho de 2021.

Quase um ano depois, em 28 de julho de 2021, o chefe do Executivo sancionou a lei que cria a UnDF. Já em 28 de junho de 2022, foi inaugurado no Lago Norte o primeiro campus da universidade. Na época da criação, o DF era uma das cinco unidades federativas do Brasil que não tinham universidade pública estadual, ao lado de Acre, Rondônia, Sergipe e Espírito Santo.

As informações são da Agência Brasília