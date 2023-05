Shopping presenteia casais com 100 jantares no Outback

Clientes que fizerem R$ 450 em compras no Taguatinga Shopping e trocarem as notas fiscais estarão concorrendo

O Taguatinga Shopping está lançando uma promoção especial para o Dia dos Namorados. Entre os dias 01 e 17 de junho, a cada R$ 450 em compras, os clientes ganham uma caixa de chocolates Lindt Lindor e concorrem a um jantar no Outback Steakhouse.

Serão 100 jantares sorteados na promoção. Para concorrer, troque as notas fiscais no aplicativo Wynk. A retirada da caixa de chocolates é feita no lounge de trocas, no segundo piso do Taguatinga Shopping. Já os sorteios dos jantares ocorrerão nos dias 07, 10, 14 e 17 de junho e os resultados serão divulgados no site e nas redes sociais do shopping.

A promoção ainda te dá direito a concorrer em dobro. Para isso, basta doar 1 kg de alimento antes de trocar as notas fiscais. Os alimentos podem ser entregues no lounge de trocas. O shopping vai recolher o montante e encaminhar para organizações cadastradas no programa TGS Solidário.

SERVIÇO :

Dia dos Namorados – Taguatinga Shopping

Período: 01 a 17 de junho de 2023

Como trocar as notas fiscais: Aplicativo “WYNK”

Mecânica da promoção: A cada R$ 450 em compras, ganhe um cupom para concorrer a um dos 100 jantares no restaurante Outback Steakhouse, no valor de R$ 500, e leve para casa uma caixa de chocolates Lindt Lindor. Troca limitada a um brinde por CPF.

Datas dos sorteios:

07/06 – 25 ganhadores

10/06 – 25 ganhadores

14/06 – 25 ganhadores

17/06 – 25 ganhadores

Após a doação de 1kg de alimentos os cupons para concorrer ao prêmio serão em dobro. Confira o regulamento e outras informações em https://www.taguatingashopping.com.br/