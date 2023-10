Eleição de conselheiros tutelares teve recorde de votação

Totalização dos votos foi concluída, que apontou a ampliação de 50% no número de votantes em comparação a 2019

O resultado preliminar das eleições para membros para Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 já pode ser consultado. A votação ocorreu neste domingo (1°) e a apuração da totalização dos resultados das urnas foi finalizada na madrugada desta segunda (2), no galpão do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF). A população ficou mobilizada e houve aumento da adesão na votação em mais 50%, se comparado com o ano de 2019.

O resultado oficial será publicado na edição de terça-feira (3) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Os novos integrantes do Conselho Tutelar terão mandato durante o quadriênio 2024/2027.

Nas eleições realizadas neste domingo (1º), 232 mil pessoas compareceram às urnas para escolher os novos conselheiros tutelares do DF | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

“Foi um aumento muito significativo de participação. Quero agradecer toda população do Distrito Federal. Estamos felizes por mais um trabalho realizado com responsabilidade. Agradeço também todo trabalho unido da equipe de servidores, da Justiça Eleitoral e das forças de segurança para que a eleição chegasse ao fim com muita responsabilidade. Essa apuração foi feita de forma transparente com a participação dos candidatos, da sociedade civil e da imprensa para mostrar a lisura e seriedade do processo. Obrigada e parabéns aos eleitos”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania do DF, Marcela Passamani.

O voto não era obrigatório, mas a população brasiliense participou ativamente do processo de votação. “Parabéns aos candidatos que participaram e aos eleitos. Continuem em campanha em favor da proteção das crianças e dos adolescentes. Nas últimas eleições tivemos pouco mais de 155 mil votos de eleitores que prestigiaram as eleições. Houve um momento de mais 50% nestas eleições com 232 mil pessoas que votaram. Agradecemos a população do DF que entendeu a importância desses conselheiros”, avalia o presidente do TRE-DF, desembargador Roberval Belinati.

Representantes da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e do TRE-DF uniram forças para acompanhar e finalizar o processo de totalização dos votos na madrugada desta segunda (2).

Com informações da Sejus