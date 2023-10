Detran divulga lista de motoristas com CNH prestes a ser suspensa

Caso o documento seja recolhido, o condutor apenas poderá pedir uma nova CNH após dois anos da suspensão

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) divulgou, nessa segunda-feira (02), a lista de motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com pedidos de cassação ou suspensão.

Caso algum dos motoristas presentes na lista, que foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), queira argumentar contra a decisão, deve-se procurar a Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari) em até 30 dias. Veja a lista.

Segundo a lista, os principais motivos para cassação ou suspensão são: direção sob influência de álcool, recusa de teste de álcool, dirigir em velocidade superior à permitida na via e exibição de manobra perigosa.

Caso o documento seja recolhido, o condutor apenas poderá pedir uma nova CNH após dois anos e sob a necessidade de submissão de todos os exames necessários à emissão da habilitação.