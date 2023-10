QualificaDF convoca candidatos para cursos profissionalizantes

Os candidatos constantes da lista estão automaticamente convocados a comparecer aos endereços dos locais de realização dos cursos

O Projeto QualificaDF convocou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet), os candidatos para o preenchimento de vagas destinadas aos cursos de qualificação profissional.

Os candidatos constantes da lista estão automaticamente convocados a comparecer aos endereços dos locais de realização dos cursos elencados abaixo, no horário das 8h às 21h, nesta segunda (2) e na terça (3), e apresentar os documentos comprobatórios originais (caso não tenha inserido no momento da inscrição).

Documentação

a) Carteira de Identidade (RG), ou documento equivalente com foto, e comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF)

b) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho

c) Comprovante de escolaridade mínima para o curso escolhido.

As inscrições e as aulas serão ministradas nos seguintes endereços:

a) Asa Sul: SCS Quadra 04, Bloco A, Lote 106/136 – Ed. Centro Oeste

b) Guará: QE 11 – Guará I/DF (Faculdade Icesp)

c) Paranoá: Quadra 25, Conjunto A, Lote 18/19

d) Planaltina: Quadra 04, Conjunto J, Lote 60/59 – 1º piso, Setor Residencial Leste

e) Taguatinga: Área Especial 13, St. G Norte, QNG 39 – Taguatinga Norte (Colégio JK).

As informações são da Agência Brasília