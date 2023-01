UnB: linha 0.110 tem alteração de itinerário

Atualmente, a linha 0.110 realiza 195 viagens nos dias úteis, entre 6h e 23h15. A linha também tem horários aos sábados

A linha circular 0.110 terá o seu trajeto alterado a partir do dia 30 de janeiro, próxima segunda-feira. Com o novo itinerário, os veículos deixarão de passar pela L2 Norte no retorno para a Rodoviária do Plano Piloto, realizando o percurso de volta por dentro da Universidade de Brasília pela via L3 Norte. A medida visa melhor atender aos estudantes, uma vez que cada ônibus passará duas vezes dentro da instituição.

Os passageiros que utilizavam a linha 0.110 para o deslocamento da L2 Norte para a rodoviária não serão prejudicados. É o que afirma o subsecretário de Operações em exercício, Roberto Lacerda dos Santos. “Esses usuários têm, hoje, a opção de usar outras 15 linhas que fazem esse trajeto da L2 Norte para a Rodoviária do Plano Piloto. O atendimento a esses passageiros não será prejudicado”, destacou o gestor.

Atualmente, a linha 0.110 realiza 195 viagens nos dias úteis, entre 6h e 23h15. A linha também tem horários aos sábados.

As alternativas para quem pega ônibus na L2 Norte sentido Rodoviária Plano Piloto são as seguintes:

110.2 – 0.136 – 116.1 – 0.116 – 128.4 – 0.168 – 0.140 – 0.370 – 760.1 – 0.769 – 0.760 – 760.2 – 338.1 – 0.339 – 0.371.

Os horários e itinerários detalhados das linhas podem ser consultados em dfnoponto.semob.df.gov.br.